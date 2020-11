Watson: “Entendemos a la militancia con una forma de compromiso con el otro”

En tanto, el ministro de Desarrollo Social de la Nación –Daniel Arroyo- afirmó: “Ser militante es empatizar con el dolor del otro, caminar el barrio, ponerle el cuerpo, transformar la situación crítica que estamos atravesando. Ser militante es lograr que no haya hambre en Argentina, que todos los pibes y las pibas estén en serio en la escuela, es reorientar la idea de que la movilidad social es con trabajo”.

El mandatario comunal de Florencio Varela, Andrés Watson , asistió a la conmemoración por el Día del Militante efectuada en el Museo Histórico “17 de Octubre”, predio que perteneció al ex – Presidente de la Nación – Juan Domingo Perón – ubicado en San Vicente.

