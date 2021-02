Vuelta a clases presenciales y el viejo drama de viajar hacinados en los colectivos de Varela

El permiso puede solicitarse en www.argentina.gob.ar/circular y no tiene vencimiento.

La Secretaría de Innovación de la Nación aseguró que docentes, no docentes y estudiantes que se movilicen solos y acompañantes podrán solicitar un certificado de circulación y utilizar el transporte público urbano, interurbano e interjurisdiccional para trasladarse a los establecimientos educativos.

En Florencio Varela este un viejo drama que hasta ahora no ha tenido remedio. Por eso, las empresas locales, pero también las otras, enfrentan ahora el verdadero desafío. ¿Podrán hacerlo frente a la vuelta de clases presenciales?

La pregunta está formulada en la mesa de trabajo de autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales. La respuesta es en una sola dirección: para que los colectivos no se transformen en un p eligroso caldo de cultivo para el contagio de coronavirus es necesario aumentar las frecuencias en los recorridos .

