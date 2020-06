Violación en manada : la Justicia rechazó los pedidos de libertad de los procesados cuyos ADN dieron negativo

Entre otros fundamentos, dijo el Juez de Garantías Agüero, que la mujer denunció esos hechos de violencia sexual y ninguna de las defensas, han demostrado, que tenga otro motivo diferente que la búsqueda de la justicia por el dolor causado por los acusados y en forma textual se puede leer: “Desde una perspectiva de género, reconociendo su identidad como mujer, no se puede obtener una explicación distinta de su testimonio”. La causa se encuentra en la Fiscalía N° 8 de Florencio Varela, esperando que quede firme el decreto de “cierre de la instrucción” firmado por el fiscal Alejandro Ruggeri, para que pueda requerirse la elevación a juicio.

Sostiene el magistrado en su pronunciamiento, que pudo existir un error humano en el levantamiento de rastros y/o carencia de la ciencia para demostrar la autoría y ejemplifica, en el caso concreto, que la perito informó que halló mezclados cinco perfiles genéticos de individuos no aptos para el cotejo.

En el ámbito judicial se especulaba con la libertad de los detenidos con ADN negativo, pero el fallo dictado dice todo lo contrario. El Juez de la causa sostuvo que, en un fallo similar, otra violación grupal en Florencio Varela (caso P. Martínez), elevó a juicio la investigación, con hombres detenidos sobre los que no recaía ADN positivo y destacó que esa resolución quedó firme y hoy espera por el juicio oral.

Los abogados, plantearon que, ante la desvinculación de sus clientes en la pericia comparativa de ADN, no quedaban dudas sobre la inocencia de los acusados. La Asesoría Pericial La Plata, desde el informe comparativo de ADN, concluyó que no se podía vincular la evidencia extraída del cuerpo y ropas de la mujer víctima, con las muestras de sangre de cinco imputados.

En las últimas horas, se conoció que el Juez de Garantías 6 de Florencio Varela, Diego Agüero, resolvió no hacer lugar al cese de la prisión preventiva, solicitada por algunos de los abogados particulares, de los hombres detenidos por la violación grupal del barrio Santa Rosa, ocurrida en marzo de 2019 en Florencio Varela.

