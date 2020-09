Más amenazas a la docente violada en La Colorada: “Vas apagar lo de mí hermano.Te voy a matar”.

Por Romina Martinez Parfeniuk

Daiana, lleva más de tres meses sacando fuerzas de donde no tiene para pedir justicia. En la mañana del 28 de mayo, cuando iba a hacer las compras la redujeron 3 hombres, la apuntaron con un arma y la violaron en un descampado de Varela. Desde aquel momento, busca un poco de paz, pero con la detención de dos de sus agresores, la tranquilidad aun no llegó, ya que hasta ayer recibió en su domicilio notas amenazándola.

“No podemos vivir así. Ayer no solo saltaron la reja, sino que nos pintaron una amenaza en la ventana junto a una nota” contó Vanesa, la hermana de la docente víctima del aberrante suceso. Y al cierre de esta edición , la familia recibió una nota más ” vas apagar lo de mí hermano…te voy a matar”.

“Toda la familia vive con miedo. Pusimos rejas, alambrado y parce que no alcanza. Siguen ingresando a casa a dejarnos notas amenazándonos” narró Vanesa, hermana de la joven docente que a fines de mayo denunció a tres personas que circulaban en un carro, de amenazara con un arma y violarla.

“Detuvieron a Walter Leguizamon hace una semana y seguimos con las amenazas. Sabemos que son los familiares de ellos porque en las notas lo dicen” dijo la mujer quien muestra una gran desesperación por todos sus allegados. “ Ellos nos vigilan por que en las notos nos ponen informaciones puntuales. En una que la van a agarrar a mi hermana cuando va a la salita o que van a caernos ya que no esta uno de los hombres de la casa” remarca Vanesa.

Las amenazas

Las notas a la que tuvo acceso este medio, y que ya fueron denunciadas ante la UFI 11 de Quilmes por las amenazas que viene sufriendo la familia de La Colorada expresan “HDP mi hermano está preso de nuevo por tu culpa. Te voy hacer mierda”.

Otra de las notas recibida el domingo 5 del corriente mes, atemorizó a Vanesa por los datos que manifiesta “´te veo mañana en la salita. Te vamos a hacer mierda´. Ellos estuvieron siguiéndonos todo este tiempo y ahora mi hermana ni siguiera puede seguir con su tratamiento psicológico. No se puede vivir así. Qué tenían pensado atacarla. No les alcanzó con lo que le hicieron”.

La amenazas no cesan y suben de tenor mafioso, el miércoles 9 por la madrugada ingresaron al terreno donde vive la familia de Diana y en una persiana de la ventana le dejaron el mensaje “Puedo entrar” y cerca una nota “Es lo último que te mando. Apenas te des cuenta. Te caemos. Te voy a hacer mierda”.

Atemorizada la familia, ya no sale de su casa e incluso tienen miedo de que alguien en la noche ingrese nuevamente, así como ya dejaron escrito en la persiana y les haga algo. “Andan amenazándonos todo el tiempo. No hay día que no encontremos una nota. Incluso el miércoles recibimos una a la madrugada, vimos lo de la ventana y a la siesta encantamos otra en el terreno” expresó la mujer.

“ Ya no sabemos a quién más pedirles que cuiden a mi familia. Lo ultimo que nos dejaron dice ´viste que feo es estar encerrado .Mi hermano está peor.. Te vamos a hacer mieda´” exclamó Vanesa hermana de la victima de la manada de violadores de La Colorada.

Por otro lado, la joven contó que por las amenazas cuentan con botón anti pánico, un rondín policial y que tanto ellos como sus vecinos están alertas de quienes transitan por su cuadra. “ Nosotros estamos alerta y con miedo, mientras ellos nos viven amenazando. Esto no es vida. Parece que están incitándonos a que nosotros terminemos actuando como ellos, pero nosotros somos una familia trabajadora no delincuentes” remarcó la mujer.

Última nota

Al cierre de esta edición, la familia de Daiana informó a este medio que encontrar una nueva nota con amenazas ” que hdp vas a pagar lo de mí hermano. Te voy a matar”.

Acompañamiento de la justicia

Al ser consultada por la causa, Vanesa relato que gracias a la visualización del caso en los medios “cambió la actitud del juez y del fiscal que investiga. Y por vernos pedir justicia nos contactó un abogado, el Dr. Roberto Castillo que nos está acompañando permanentemente para que mi hermana pueda sentir que la justicia está de su lado”.



“ Después de mucho reclamar, hoy con el abogado Castillo, confiamos en que va a actuar la justicia que venimos pidiendo desde hace cuatro meses por mi hermana” sentenció Vanesa quien remarcó que “ en su momento la justicia había ordenado una perimetral para Leguizamón Walter”, que nunca cumplió y que ahora aguarda que ordenen un orden de restricción para los familiares de los detenido y del prófugo. Así pueden vivir tranquilos y Diana comenzar a recuperarse.

“Esas personas destruyeron la vida de mi hermana el dia que la violaron, ahora continúan atacándonos a nosotros por haber salido a contra lo que pasó y pedir justicia” denunció Vanesa y clamó “Por qué la víctima y su familia tiene que vivir encerrada y amenazada cuando lo único que pedimos es justicia y poder intentar recuperar a mi hermana de lo que sufrió” .