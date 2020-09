VIDEOJUEGOS: APTO PARA ADULTOS

Equívocamente se cree que el mundo lúdico, que es el mundo de los juegos, pertenece exclusivamente a la niñez o adolescencia. Si hablamos específicamente de videojuegos, los millennials por ejemplo dedican muchas horas a esta actividad.

Pero este entretenimiento no es exclusivo de esta generación ya que muchos adultos y adultos mayores hace un tiempo a esta parte ya han incursionado en este mundo con mucho entusiasmo, e inclusive han organizado torneos de videojuegos en diferentes lugares del mundo.

Jugar a los videojuegos es una actividad que toda la familia en conjunto puede desarrollar, pasar lindos y divertidos momentos sobrellevando esta pandemia.

Jugar videojuegos es apto para adultos ya que además de acercarnos a nuestros hijos o nietos también nos benefician, siempre y cuando sea medido sin convertirlos en obsesión.

Está demostrado que jugar videojuegos disminuye el deterioro cognitivo y que podría prevenir enfermedades originadas en el deterioro del cerebro. Insisto, son muchos los beneficios que nos ofrece esta actividad como por ejemplo nos conecta con nuestro niño, ya que nos permite recuperar la alegría de volver a ser niños.

Además, especialmente en esta época, liberar el estrés se transforma como un cable a tierra. Esto permite que aflore la creatividad para la resolución de situaciones problemáticas. Siempre es importante para un adulto el famoso tiempo de relajación, estos deben vivir sin sentimiento de culpa ya que el ocio, que tiene mala fama, es una parte importantísima de equilibrio en nuestra vida.

Otra de los beneficios es que mejora la coordinación de manos y ojos, sin dejar de lado los videojuegos que te alientan al ejercicio corporal.

También combate el aburrimiento ya que desarrollar una actividad desafiante te emociona y despierta la curiosidad.

No olviden que debemos ejercitar el cuerpo pero también nuestro cerebro y es lo que el videojuego ofrece en cada uno de ellos.

La estimulación es fundamental para una larga y activa vida por ellos recomendamos jugar World of Warcraft, NeuroRacer y War Thunder. Para la actividad física la opción son los juegos de Nintendo Wii sin dejar de lado los grandes torneos interfamiliares.

Para aquellos que desean disfrutar de videojuegos más de concentración recomendamos el excelente Bubble Shooter , con sus incontables versiones.

Para los que ya han ingresado a este mundo, ¡Bien Hecho, y sigan disfrutando!, para los que todavía no se han animado, les digo ¡No dejen de probarlo!, no se sientan intimidados por algunas miradas para sentirnos culposos. El mundo del videojuego está ahí para convertirse en un nexo entre ustedes y su niño interior. No dejen de disfrutar y como dice la canción, “¡Hay que vivir la vida!”.