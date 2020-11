Verano post COVID: ¿Cuánto cuesta tener una pileta en casa?

Up Next

Las piletas en casa son una alternativa ideal,incluso para quienes la pandemia les ha golpeado el bolsillo y no pueden invertir en una pileta de material ya que en el mercado hay muy buenas opciones en fibra de vidrio, lona e inflables.

Pero, aunque muchos decidirán viajar este verano 2021, muchos otros prefieren postergar sus viajes para más adelante cuando ya haya vacuna segura y menos restricciones y decidieron pasar los días más calurosos en sus casas. La demanda de piscinas se ha incrementado desde noviembre e incluso ya existen faltantes en stock para ciertas piletas de material que requieren filtros, bombas de agua , luces etc .

