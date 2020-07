Vecinos de Paula Maidana se manifestaron ayer por su aparición sin vida, descreen que haya muerto al ser arrollada por un tren

Paula Maidana de 17 años, estaba desaparecida desde el 21 de julio. Había salido de su casa en la tarde del 20 a reunirse con su novio y otros jóvenes para celebrar el día del amigo. No regreso, su madre radicó la denuncia en la Comisaría Segunda de Varela, cuentan que estuvo desaparecida por cinco día hasta que les comunicaron que fueran a reconocer un cuerpo a la morgue de Ezpeleta. ” Mi mamá fue y reconoció que era ella. Le dicen que la arrolló un tren en la madrugada del 21 de julio. No entendemos nada, ya que solo tiene un golpe en la cabeza, le falta su celular y solo encontramos una zapatilla en el lugar donde dicen que fue el accidente” narró en la tarde del domingo una de sus hermanos que, junto a amigos de Paula se congregaron en las calles Charcas y Paisano de Varela para pedir el esclarecimiento del caso.

