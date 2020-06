Vecinas de varios barrios de Florencio Varela piden justicia y detención de los violadores que las asechan

Por Romina Martinez Parfeniuk

Como lo adelantamos el viernes, vecinas y vecinos de los barrios La Colorada, Santa Rosa y Pico de Oro salieron a las calles- respetando el protocolo de distanciamiento social- en cuarentena para clamar para ” no ser la próxima víctima” de los violadores que desde hace meses están atemorizadando la zona, y abusaron de al menor una joven y otra pudo escaparse de los delincuentes.

” Le tenemos más miedo a los violadores que al coronavirus” aseguraban hace unos días en la nota que publicamos y en la tarde del lunes , dijeron “basta” y se congregaron en la calle Pisani esquina Austria con carteles para contar sus temores.



” Queremos pedirle al fiscal de la UFIJ 8 de Varela, Dr Ruggeri que piense en lo que esos sujetos le hicieron a mí hermana” narró Vanesa, cuya hermana es la docente que salió aquel 28 de mayo a realizar las compras y fue atacada por al menos dos personas, que la introdujeron en un baldío de calle Alemania y Viena , donde la violaron y golpearon.

” Hay elementos como videos y testigos varios que están en la causa, para detener a esas personas, pero el fiscal no hizo nada. Nosotros vivimos todos con miedo,porque nadie quiere ser la próxima víctima” remarcó la mujer que estuvo acompañada por un centenar de pobladores de barriadas vecinas , que temen que continúen las violaciones.

Entre los presentes visibilizando los casos de violación en la zona, Patricia puso en voz lo que le sucedió hace cuatro días a su amiga, ” ella no vino porque tiene miedo, como lo tenemos todas las mujeres de estos barrios” contró y remarcó que su amiga sufrió un intento de violación en horario de la mañana en inmediaciones del lugar donde se produjo el ataque del 28 de mayo. ” Ella pudo defenderse y zafarse, pero tiene miedo, por eso estoy yo acá contando su padecimientos” sentenció.



Los casos narrados por Vanesa y Patricia no son los únicos, ya que según pudo interiorizarme este medio, por diálogo con vecinos en la manifestación, habría más casos de jóvenes mujeres atacadas sexualmente, pero que por miedo o vergüenza no radicaron la denuncia.

Móvil de TV

Tras la publicación del reclamo de las vecinas atemorizadas por los violadores, más que por el coronavirus, un programa de TV de Canal 9, se acercó a la congregaron en la calle Pisani esquina Austria, donde las vecinas le pedieron al fiscal Ruggeri que vea los elementos que hay en la causa de la joven violada el 28/5 y ordene la detención de los dos implicados en el hecho.