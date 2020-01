Vecina de Varela pide ayuda para comprar medicamento oncológicos que superan los 80 mil pesos

Graciela Arias es vecina de Florencio Varela que no tienen recursos para afrontar los remedios que le insumen el tratamiento de su enfermedad, padece cáncer de ovarios y en los últimos estudios se ha deteriorado su cuadro clínico. Con tal motivo sus familiares realizan eventos para solventar los 80 mil pesos que demanda la afección de la mujer. “Nos han derivado a un centro de salud en Quilmes, ella tiene PROFE, que es un programa que no cubre los medicamentos de altos costos. Ella necesita remedios para acompañar las quimioterapias, apelamos a la solidaridad de la gente”, dijo Yasmin, sobrina de la vecina.

Más adelante agregó que “es una lucha de toda la familia en pos de la medicación, queria por este medio pedir la colaboracion si alguien sabe de alguna persona que done medicamentos oncologicos cuestan $80.000 y mi familia no puede costear ese dinero, estamos haciendo rifas y eventos para recaudar fondos también. Necesita Paclitaxel, Ifosfamida y Mesna”, puntualizó la vecina. El Programa PROFE, de acuerdo a lo explicado por Yasmin, no cubre los remedios de drogas oncológicas, por lo que se encuentran realizando esta cruzada solidaria.

Graciela Arias estuvo internada en el Hospital Mi Pueblo pero debido a la complejidad del cuadro fue derivada y la familia necesita de la ayuda de todos a fines de conseguir los fármacos; “ahora por el tratamiento, son drogas muy precisas las que precisamos, hicimos torneos de fútbol solidarios, bingos, rifas para intentar colectar esos montos, que le permitan a mi tía tener esos medicamentos”, dijo Yasmin. Los que puedan colaborar comunicarse a 1165726481 (Diego).