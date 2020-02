Varela:corte y reclamo de justicia por Diego Chavez

Familia de Diego Chavez se manifestaron anoche citando Ruta 36 a la altura de El Ombú para pedir el esclarecimiento del caso, testigos del ataque mortal del 20 de octubre del 2019 y denunciar que por la falta de funcionamiento de las cámaras del domo municipal ubicado en esa zona no hay imágenes de las motos que persigieron desde avenida Presidente Perón en barrio Santo Tomas, Ruta 36 y Camino Touring Club a Diego y su amigo, baleandolos a ambos.



” Nosotros estamos mostrando la cara de mí hijo Diego a quien le quitaron su vida hace cuatro meses. No hay detenidos, no hay culpables y queremos que todos sepan que él dejo una familia y así como le pasó a él le puede pasar a cualquiera” contó Olga Martínez, mamá de Diego.

Enaebolados con fotos de Diego y con el mismo cartel que Olga llevo el martes a la marcha donde se pidió justicia por Fernando, así permanecieron manifestando su clamor los vecinos del barrio San Juan Esté, amigos y familiares de Diego Chavez.

” Por él y toda victima inocente de asesinato, por la inseguridad que hay en todo el barrio y que la policia pueda rondar por las zonas y podamos salir seguros y tranquilos, que no vuelva a pasar a nadie más” remarcó Martínez tomando en mano la imagen de su hijo.

” Tenemos que salir a cortar la ruta y hacer ruido para que nos escuchen ,porque la justicia para Diego aún no llegó. Le pedimos a las las autoridades de la justicia, de la seguridad y de la policía que se hagan cargo porque me sacaron a mí hijo y las cámaras que debían estar funcionando no andaban, los patrulleros que tiene que estar en los barrios no estaban. Solo pido Justicia por Diego” sentenció la madre de la víctima en el corte de Ruta 36 y El Ombú que adelantaron se repetirá los 20 de cada mes hasta que el caso se esclarezca.

RMP