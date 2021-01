Varela: sujeto esquizofrénico ataca en forma violenta y sin piedad a sus vecinos

De hecho ya hubo una situación extrema en la que este joven intrusó una propiedad e intentó herir a un chico de 13 años. Es por esto que se efectuó una denuncia y se judicializó no solo el accionar del muchacho desequilibrado, sino el padre.

Según contaron a Data Conurbano, esta situación no es nada nueva, ya que el sujeto, de nombre Damián lamentablemente asola al barrio casi constantemente y no se salva nadie, ya que uno de sus blancos son chicos y chicas, y a veces armado con gomera o cuchillo, caza y destripa palomas en la vía pública.

Continue Reading

Advertisement