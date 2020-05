Varela: procedimientos sanitarios en Villa del Plata, Bosques y Pepsi para detectar personas con síntomas de Covid-19

“Por lo realizado en los diferentes barrios, desde que comenzamos, no encontramos personas con Covid-19, pero tenemos que seguir buscando, porque debemos determinar si hay o no circulación comunitaria del virus en las localidades”, explicó.

“Estamos haciendo un rastrillaje, casa por casa, como lo venimos haciendo desde las últimas semanas, en diferentes barrios, para detectar pacientes sintomáticos que, por alguna razón no pudieron acceder al sistema salud o no tomaron los mismos como alarma”, explicó al respecto desde el lugar, el secretario de Salud municipal, Rubén Trepichio.

Equipos municipales continuaron con la búsqueda de eventuales casos de Covid-19 en Florencio Varela, mediante operativos que se realizan en localidades del distrito, casa por casa. Por la mañana del lunes, se realizaron labores en el complejo habitacional del barrio Presidente Perón en la localidad de Bosques y, por la tarde, en Villa del Plata. Hasta el momento, no se encontraron nuevos diagnósticos positivos, a través del despliegue sanitario.

