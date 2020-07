Varela: ordenan restituir a su madre a niña que había sido llevada por su padre tras golpear a su madre

El agresor no puede mantener contacto con su ex de acuerdo a lo dictado en el fallo judicial que odena la restricción de acercamiento, como también señala que debe mantener la niña videollamadas diarias con su madre a los fines de “lograr la revinculación”, indica el fallo firmado por el Juez Diego Aguero.

El sábado, se ordenó la restricción de acercamiento del sujeto como la revinculación de la mamá con la criatura mediante videollamadas hasta la fecha en que el Juzgado de Familia N° 1 lleve adelante audiencias con las partes a fines de preservar a la pequeña. Según pudo saber Data Judicial la pareja se separó hace cuatro meses y desde entonces Lucía es hostigada por su ex pero todo se agravó hace 15 días cuando se llevó a la criatura y no la devolvió al hogar materno, lo que derivó en las denuncias y hechos de violencia que ahora dieron lugar a la intervención judicial.

“Justicia por Kiara” decían las pancartas ante las cámaras de los medios de comunicación, fue así que Lucía hizo público el reclamo ya que el padre se llevó a la criatura días atrás y desde entonces no solo que no la restituyo al hogar materno sino que la mujer nada sabe de su hija: “estoy desesperada”, enfatizó. Momentos después el padre atacó a la mujer, eso derivó en que la víctima se dirigiera a la comisaría donde radicó la denuncia e intervino el Juzgado de Garantías N° 6 de Florencio Varela

Una vez más la violencia de género es noticia lamentablemente. Fue en Florencio Varela, donde una mamá denunció que desde hace 15 días no sabe nada de su hija después que se la llevara el padre: “no sé cómo está mi hija, estoy desesperada”; luego que la mujer hiciera pública la denuncia en los medios de comunicación el sujeto le dio una golpiza. Ayer la Justicia dictaminó una restricción de acercamiento para el agresor y que la revinculación con la madre sea mediante videollamadas hasta el 22 de este mes cuando se realice una audiencia en el Juzgado de Familia N° 1 de Varela.

