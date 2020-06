Varela: mujeres de Santa Rosa-Pico de Oro sin miedo al Covid-19, pero aterrorizadas por dos violadores

Por Romina Martínez Parfeniuk

La pandemia del coronavirus ha tapado muchas noticias que suceden a diario en el país. Muchos atemorizados por posibles contagios ni salen de sus casas. En dos barrios de Varela, desde hace unos meses las mujeres tampoco quieren salir solas de sus casas, no por el Covid 19 sino por la ola de violaciones que se vienen registrando, cuyos atacantes aun no han sido detenidos. Como es habitual INFOSUR diario decidió recorrer Pico de Oro en el límite con Santa Rosa para hablar con esas mujeres, que desde hace semanas intentan a través de los medios de contacto hacerse oír y mostrar su realidad: No poder salir a hacer las compras a plena luz del día, por miedo a ser violadas.

Desde el 28 de mayo, cuando Martha salió de su casa a realizar las compras y en el trayecto fue abordada por dos hombres de entre 20 y 30 años que, la amenazaron, golpearon y abusaron sexualmente. No actuaron con fines de robo ya que la joven tenía su celular y dinero en efectivo. Fueron a sesear su deseo animal, su prevención en un ataque premeditado. Los dos sátiros la violaron utilizando profilácticos que se llevaron tras dejarla en el descampado en la intersección de las calles Viena y Alemania.

Miedo al ser la próxima victima

Desde aquella mañana, la vida para las mujeres – adultas y adolescentes- de Pico de Oro y Santa Rosas ya no es igual. El temor a ser la próxima víctima está en el ambiente.

Este medio visitó a varias vecinas atemorizadas de la zona. A diferencia de otras coberturas, no hay imágenes de sus rostros, tampoco sus nombres reales; tiene miedo recibir represarías ya que los dos abusadores andan aun en libertad.

“No podemos creer estar viviendo esto. Tener que salir acompañadas para ir a comprar porque nadie aún se ocupó de detener a estos dos tipos” narra Matilde, madre de dos adolescentes que asisten a una escuela de Varela Centro. “Estos abusos no son nuevos. Lo que le pasó a la chica que es docente, ya le había pasado a otra jovencita unas semanas antes y hace poco nos enteramos que hubo otro intento de violación” expreso muy preocupada la mujer.

En el almacén cercano a donde se produjo el ataque de los violadores, todos conocen lo que vivió Martha, también lo que sufrió otra joven atacada sexualmente semanas antes de la docente, y hasta oyeron que la pasada semana otra mujer escapó golpeando a sus agresores que intentaron amordazarla y agredirla con fines sexuales.



“ La policía sabe quiénes son, hay un montón de testigos que vieron a esas personas aquella mañana del 28 de mayo, antes y después de atacar a Martha. Hasta el fiscal sabe todo y aun no los detuvo. Esos nos llena de angustia y miedo, porque sabemos que con esa gente afuera no estamos seguras de ser las próximas víctimas” aseguró a INFOSUR Fátima que regresa de buscar el bolsón de alimentos del jardín de sus hijos.

Están sueltos y al asecho de otra victima

Según pudo interiorizarse este medio, los sindicados por “Martha” como los autores de su abuso son dos hombres de entre 20 y 30 años, sus características físicas, sus vestimentas y en qué transitaban por las calles aquel 28 de mayo se encuentran en la causa judicial que tramita el Fiscal Ruggeri de la UFIJ 8 de Varela, y cuya denuncia se radicó en la Comisaria Primera.

“ A la chica se la llevó una ambulancia ese día del descampado. Se le hicieron todos los protocolos de profilaxis y está muy mal psicológicamente” contó Raquel una vecina de la joven abusada. “Estamos todos los que la conocemos preocupados por la falta de respuestas del Fiscal, sabemos que Ruggeri en muchos casos actúa con celeridad, pero acá ya lleva casi 20 días con todas las pruebas y no los detuvo aun. No queremos que se fuguen” remarcó la mujer de Pico de Oro.

Hace 15 días en la zona, ninguna femenina sale sola. No es por cuidarse del coronavirus, es por el temor a ser sorprendidas por esos dos individuos que, ya habrían abusado a dos mujeres e intentado, sin lograrlo atacar a otra en las últimas semanas.

Actuaron con premeditación

Martha tiene entre 20y 25 años, con mucho esfuerzo se recibió de docente. Hace años vive con su familia en el barrio Santa Rosa de Florencio Varela. El jueves 28 de mayo salió entre las 10:30 y 11 de la mañana a comprar como hacía habitualmente pero nada fue igual. Según denunció en la comisaría, al llegar a la esquina de las calles Alemania y Viena, dos sujetos – de entre 20y 30 años- la tomaron por la espalda y la llevaron a un terreno baldío donde la golearon y sometieron sexualmente.

Según el relato asentado en la denuncia ante la Comisara Primera, uno de los violadores la sujetaba de atrás y el otro la sometía. Los atacantes usaron preservativos que se llevaron consigo después del aberrante acto.Interviene en la investigación la UFI 8 de Florencio Varela y la comisaría primera.

Piden accionar de la fiscalía

Para los vecinos de Martha, la policía y la fiscalía cuentan con videos, fotografías y una docena de testimonios de testigos que identificaron a quienes atacaron a la docente, pero aún no se los ha detenido. Situación que acrecienta el temor entre la barriada de Santa Rosa y Pico de Oro, al tener cerca a un dúo de pervertidos que, por la premeditación de su accionar, no habría sido ésta la primera vez que actuaron.