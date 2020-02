Varela: llevan tranquilidad ante la aparición de murciélagos en la región

Up Next

El funcionario remarcó “por qué nos vamos a preocupar por algo que no tenemos, cuando sí debemos poner en eje temas como el sarampión, que estamos tratando de evitar con la mayor vacunación en todos los centros de salud y hospitales, y el dengue que es un tema central”.

El Secretario municipal también hizo referencia al “coronavirus” debido que muchas versiones relacionaron al murciélago con la transmisión del virus que tuvo su origen en la ciudad china de Wuhan. Al respecto, afirmó “no tenemos casos aún de coronavirus por lo tanto no hay virus circulante, y lo más importante es que, sin embargo, ya se han activado todos los mecanismos de control, tanto Nación como Provincia tienen un protocolo de actuación en marcha en caso de sospecha de algún caso”.

“Queremos llevar tranquilidad a la población y recomendar que en el caso de encontrar alguno de estos animales, no se lo debe agarrar ni tocar porque pueden morder”, detalló Trepichio. Si una persona se topa con uno, se debe intentar cubrirlo con un balde o caja, a fin de llevarlo a un centro de Zoonosis para que sea analizado, y diagnosticar si posee o no rabia.

