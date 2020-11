Varela: liberaron al joven que tomó de rehén a su exnovia y la amenazó en una estación de servicio

Up Next

El hecho ocurrió en una estación de servicio YPF ubicada en la avenida Eva Perón y calle 1404. Los policías llegaron al lugar tras un llamado que señaló que existía una toma de rehenes. El joven, identificado como Marcos Juan Veliz (21), tenía de rehén a Yamila Anahí Aguirre (29) con un machete con una hoja de aproximadamente 50 centímetros de largo. El muchacho se encontraba por momentos nervioso, por lo que no obedecía a las órdenes de los efectivos para que deponga su actitud.

Un joven de 21 años que tuvo de rehén a su ex novia y la amenazó con un machete en una estación de servicio de Florencio Varela fue liberado este miércoles, menos de 24 horas después del hecho. La secuencia fue filmada por una de las tantas personas que estaba en ese momento en una estación de servicio YPF. El joven tenía de rehén a su exnovia, a la que amenazaba con un machete, mientras casi una docena de policías intentaba calmarlo.

