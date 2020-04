Varela: Sociedad Civil Mí Pueblo y Centro Médico realizaron importante donación de barbijos para el nosocomio local

Up Next

El presidente de la Sociedad Civil “Mi Pueblo”, Alberto Maurizi, manifestó que es muy satisfactorio ver que la gente de Florencio Varela se compromete con el prójimo” y agregó que “necesitamos estar unidos, no sólo en estas acciónes, sino también procurando respetar todos los protocolos sociales que se nos indican, actuar con responsabilidad es la clave en este momento tan dificil que nos toca vivir “. En medio de la emergencia sanitaria que afronta el país por la pandemia del Coronavirus, en donde los días pasan con la cuarentena obligatoria y la población argentina continúa su lucha contra la pandemia del Covid – 19, la enfermedad que mantiene al mundo en alerta con cifras abrumadoras de infectados y víctimas fatales, este resulta un pequeño aporte pero que encierra el espirutu de compromiso y unión que debemos tener los argentinos en estos difíciles momentos.

