Varela: familiares de víctimas fallecidas en la tosquera Scarpato se manifiestan frente al Palacio Municipal

Entre los pedidos que contaron a este medio se encuentran la necesidad de cierre del lugar, condiciones dignas para los trabajadores que custodian en predio y que ” deje de ingresar gente con otros fines a la zona” remarcó Nayla y puntualizó ” tengo.en mí poder un vídeo donde se ve a personas disparando armas de fuego en la tosquera. Lo enseñé a funcionarios de Ambiente y Seguridad y nada hicieron con ese funcionarios que hizo algo que está prohibido. No pueden utilizar como campo de tiro la tosquera donde por la inhació del estado familias peridero a sus hijos y hermanos” .

” Mí hijo Lautaro murió en esa tosquera en noviembre de 2015 y desde su muerte no hay ninguna mejora. Todavía puede ingresar cualquiera caminando o en auto. Solo hay una garita que no pueden hacer nada” dijo Nayla Leguizamón mamá de la última víctima de la tosquera de la muerte.

