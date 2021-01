Varela: familiares de un paciente internado en Hospital Mi Pueblo denuncian desatención y malos tratos

Familiares de Claudio Adrián Formar (50) internado desde noviembre de 2020, se comunicaron con este medio para denunciar ciertas irregularidades que encontraron en la asistencia del hombre, y remarcaron que desde el último 9 de enero, viene recibiendo malos tratos, ya que ese día hubo un altercado con la jefa de enfermeros.” Hicieron una denuncia contra nosotros por reclamar que lo atiendan como corresponde. Solo pedimos que si lo van a tener intentado ahí que lo vena los médicos, no como ahora” contaron los allegados a Formar.

Claudia Aguilera es la esposa de Claudio y desde que el 9 de noviembre del año pasado, viene viviendo una tortura tras otra. Su marido, en vez de mejorar su salud “está peor en ese Hospital” dijo la mujer y relató “él ingresó por un infarto. Lo estabilizaron, pero cuando lo pasaron a sala los enfermeros iban a la mañana, le dejaban la medicación y nadie lo controlaba hasta casi la noche. Así es que un día, en la hora del almuerzo, por algo que hizo otro paciente que tiene un problema psiquiátrico, él no sabe qué fue lo que pasó que se desmayó y apareció en el suelo”.

La vecina de Ingeniero Allan, comentó que producto de ese desmayo, que fue auxiliado por otros pacientes “Claudio me cuenta que vio a ese hombre que reboleaba su pañal con excrementos, que dejó de comer, que se acuesta a dormir, pero no entiende cómo terminó en el suelo con medio cuerpo inmovilizado”.

“Le agarró un ACV corporal por esa situación y solo lo auxiliaron los familiares de otros paciente, porque se cansaron de llamar a los enfermeros” narró Nicolás, hijo de Claudio quien remarcó “Mi papá está con las extremidades entumecidas, en un lugar sucio y sin la presencia de los enfermeros”.

“Nos ha llamado diciéndonos que necesitaba higienizarse, que se hacía hecho encima y nadie lo limpió. Recién al poder ingresar mi mamá lo pudo cuidar y acondicionar” contó enojado el joven cuyo padre está en Mi Pueblo.

Discusión con jefa de enfermeros

Según los familiares de Formar, los médicos que lo vieron le indicaron que “mientras esté internado camine”, para mejorar sus músculos, pero esto se habría imposibilitado el pasado 9 de enero, cuando el hombre de 50 años tuvo un intercambio de palabras con la encargada médica del fin de semana. “Mi papá dice que ella, lo insultó para que se vaya, que no estaba en su casa para andar por ahí. Y que él le dijo que el médico le había dicho que caminara” narró Nicolás y remarcó “sabemos que él le sacó una foto a ella para quejarse con el Director del Hospital y cuando llegamos a la guardia, no nos dejaba pasar la policía, porque esa mujer hizo una denuncia contra nosotros por amenazas”.

Claudia, la esposa de Formar contó que su compañero de vida tiene problemas cardiacos, que “no se puede hacer mala sangre, ni alterarse, tuvo un infarto y tres arterias destruidas y con lo que sucedió el sábado podía haber sido peor”.

“Queremos que esto salga a la luz. Nos insultaron el sábado, a mi mamá le dijeron que se había acordado tarde de lo que le pasaba a mi papá. Es una vergüenza como atienden a la gente. La están dejando morir si no tienen quien se preocupe por ellos” recalcó Nicolás.

“Nos pide que lo saquemos de ahí, que no quiere que lo maten ahí adentro” sentenció el joven en dialogo con este medio.

Denuncias ante la dirección

Ante tantas irregularidades, desde noviembre de 2020 hasta hoy, los familiares de Claudio Adrián Formar se presentaron en varias ocasiones ante las autoridades del Hospital Mi Pueblo. “Todos los días nos quedamos para que nos atiendan y siempre tapan lo que pasa” contó el joven y relató “nos pidieron que hiciéramos por escrito los reclamos, y ya llevamos varias notas entregadas y nunca nos dan respuestas. Las cosas ahí están funcionando mal y ponen en peligro a mi papá y a los demás pacientes”.

Por último, los allegados a Formar recalcaron que “sólo pedimos que la gente sea bien tratada, no maltratada, ni dejada sola. Ellos estudiaron para salvar una vida, no para arruinarla. Notamos que tratan mal a los pacientes y discriminan por no tener obra social”.