Varela: familiares de Matías Maidana denuncian que la droga sigue vendiéndose en la Favelita

Al conmemorarse dos meses del asesinato de Matías Maidana, sus familiares y amigos se presentaron en las puertas de las Fiscalías Descentralizadas de Florencio Varela para solicitar que reactiven la busqueda del asesino del joven y para alertar a las autoridades que en ” La Favelita” volvio a ingresar la venta de droga.

Milagros Maidana, hermana de la víctima contó que decidieron acercarse a la fiscalía dado que ” en el barrio no cambio nada de que mataran a mí hermano. Una semana y volvieron a vender droga delante de todo el barrio. Nadie quiere meterse. Llamamos a la comisaría y se burlan diciendo número equivocado y en el 911 piden que baje el patrullero, pero no entran a donde estan vendidndo”.

Además la joven que estuvo acompañada por familiares y amigo de Matías contó que intentó saber cómo va la investigación y le manifestaron que la próxima semana se acerque a fiscalía. ” Dicen que la semana que viene me van a dar copia de la autopsia de ni hermano, que no tuvieron tiempo ” y reclamo ” es una vergüenza esto. Mataron a mí hermano hace dos meses , la causa no se mueve , la policía no busca al asesino y encima dicen que no está en la zona cuando nosotros sabemos que anda por Solano. Queremos que actúen”.

Siguen vendiendo

Según contaron las jóvenes, tras la muerte de Matías la tranquilidad en la favelita fue corta, ya que la venta de drogas continúo a plena vista de todos. ” Nosotros logramos desmantelar el bunker y ahí armar un merendero para los chicos; la misma gente nos cuenta que cuando nos vamos aparece los tranzas a vender droga como si nada” y remarcaron ” hicimos las denuncias al 911 , a la comisaría Segunda de Varela y ni ingresan al barrio. Todos saben que volvieron a la venta , pero se lavan las manos”.

Merendero en homenaje a Matías Maidana

Ya no tienen miedo, le mataron a uno de sus familiares y a un amigo. Matias cortaba el cabello a niños con necesidades, armaba equipos de fútbol que salía de el vecindario a jugar en varios torneos, siempre sacaba adelante a sus amigos y los conocidos o desconocidos les daba una mano solidaria.

A dos meses de su muerte, su entorno junta donaciones de entre los vecinos de la favelita para dos veces a la semana , en el lugar donde muchos años se vendió droga , los chicos tengan una taza de merienda y algo para comer.

” Los nenes nos ven pasar y se viene con sus tazitas. Sea día de merendero o no, ellos nos ven y se acercan. Es muy doloroso ver esa necesidad, por eso queremos que la gente , la comuna , el Estado nos ayude para que ese lugar de perdición sea el merendero en homenaje a Matías” contaron Vanesa y Milagros Maidana.

Quienes puedan colaborar puede acercar las donaciones a calle Posadas y 56A, en la Peluquería de Nahuel o solicitar los datos de las jóvenes a este medio.