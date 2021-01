Varela: Andrés Sosa está desaparecido desde el 7 de diciembre; su familia pide colaboración para encontrarlo

Familiares de Andrés Ismael Sosa, un vecino de Florencio Varela, lo están buscando en forma desesperada ya que nada se sabe de su paradero desde el 7 de diciembre. Su hermano Nicolás radicó la denuncia el 20 en la comisaría Tercera de ese distrito: “queremos respuestas”, indicó a Data Judicial.

Sosa reside en Dardo Rocha N° 1677 entre Luis Braille y Paravichini del Barrio Presidente Sarmiento. Interviene en los hechos la UFI N° 6 a cargo de la fiscal Vanesa Maiola ; la familia apela a la solidaridad de la gente para que brinden información acerca del joven de 45 años.

Nicolás dijo a este medio que “la última conexión de mi hermano en las redes y en su teléfono es del día 7 al mediodía, desde las 18.30 no hay más interacciones. Un amigo de él nos dijo que el día 5 y 6 había estado trabajando como albañil en una obra. Hicimos las denuncias, pedimos todo lo que debe ser, pero no hemos tenido ninguna respuesta y estamos muy preocupados, no era normal este tipo de conductas en Andrés”, precisó el familiar.

Los que puedan aportar información comunicarse al al 20929232 o al 1521553672 (Nicolás) como también acercarse a la sede policial más cercana.