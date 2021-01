UTHGRA denunció a la empresa FOODRUSH por irregularidades ligadas a una contratación del Servicio Penitenciario Federal

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina Seccional Mendoza (UTHGRA) denunció a la empresa Foodrush por irregularidades e intimó a los empresarios a que realicen el registro de los trabajadores, y regularicen la situación de los empleados activos.

Carolina Montivero, secretaria administrativa de UTHGRA Seccional Mendoza planteó la grave situación que existe con la concesión del servicio de alimentación del Penal Federal VI en Luján de Cuyo.

Dentro de las múltiples irregularidades que existen, “puntualmente queremos hacer mención a uno de los casos que nos preocupan de sobremanera. Existe un gravísimo problema en la Cárcel Federal de Luján.

Los trabajadores del concesionario que tiene a su cargo la provisión y elaboración de la comida para el personal e internos, no solo que no llegan a percibir la mitad de su sueldo básico de convenio, sino que también hacen trabajo que no les corresponde, no tienen condiciones dignas de trabajo, no tienen un bromatólogo profesional que certifique que la cocina y lugares de trabajo sean aptos” sentenció Montivero a la prensa local.

Carolina Montivero, secretaria administrativa de UTHGRA Mendoza.

Esta empresa, que gira bajo la razón social de Foodrush Gastronomía SA, incumple con sus empleados, “hemos intentado realizar varias veces inspecciones, en las cuales no tuvimos resultado positivo ya que al ser Territorio Federal, no dejan pasar al gremio”.

Foodrush no quiere arreglar los problemas salariales y se niega a mejorar la calidad del trabajo de sus empleados. “A este lugar, la crisis económica de la pandemia no llegó, la empresa nunca cerró, no tuvo los problemas que tuvieron miles de locales gastronómicos, es más, ni siquiera respeta los protocolos de COVID-19″ indicaron desde UTHGRA.

La unión de trabajadores tomará las medidas necesarias “para arreglar todos los problemas que tengan nuestros trabajadores y trabajadoras hoteleros-gastronómicos.

“Necesitamos una Subsecretaría de Trabajo que cumpla realmente con sus funciones, que preste soluciones laborales rápidas, para esto solicitamos que se cumpla la Ley 8.729 que establece la misión y las funciones de la misma”, finaliza el comunicado de la unión de trabajadores de Mendoza.

Además agregaron que “desde UTHGRA Seccional Mendoza combatimos día a día el trabajo informal, luchando para que los trabajadores tengan condiciones dignas, un bono de sueldo digno. Para esto necesitamos el apoyo de los entes gubernamentales como la Subsecretaría de Trabajo. Si queremos un país mejor debemos cambiar la mentalidad de todos y empezar a hacer las cosas como corresponde, ya que el trabajador es un eslabón fundamental en la cadena de producción y de prestación de servicios”.

“El empresario que no registra a sus empleados y paga 800 pesos el día, no está dando trabajo, se está aprovechando de la situación económica de miles de mendocinos y mendocinas que no pueden afrontar un futuro incierto y no tienen otra alternativa, dada la situación de carencia de trabajo que reina en nuestro país”, concluyó Montivero.