Unificaron las causa del Pozo de Banfield y del de Quilmes y pide que no se demore el inicio del juicio

En el caso de El Infierno se investigará la responsabilidad de cinco personas, 4 policías de la Provincia de Buenos Aires y un civil, todos condenados en causas anteriores, por los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, hechos incluidos dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad, cometidos en el ex CCDyT “El Infierno” ubicado en Avellaneda. Se juzgarán responsabilidades por 62 víctimas de ese centro, de los cuales 15 se encuentran desaparecidos, 37 sobrevivientes, 2 víctimas cuyos restos fueron identificados y otros 8 de los cuales no se conoce del destino ulterior tras su paso por El Infierno.

En este sentido la Dirección de Querellas y Políticas Reparatorias de la Subsecretaría de Derechos Humanos manifestó que no se opone a la unificación de las causas, pero insiste con la necesidad de garantizar la celeridad del juicio por lo que propondrá que las audiencias se realicen tres veces por semana.

El comienzo del debate por el Pozo de Banfield y El Pozo de Quilmes ya se encontraba con fecha de inicio fijada para el 27 de octubre, por lo que el nuevo juicio unificado, que incluye los hechos ocurridos en ex CCDyT El Infierno, debería comenzar en esa fecha.

