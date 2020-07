Una que sepamos todos

Por Rafael Ruffo*, especial para Infosur

La pandemia, como todas las crisis, nos trajo una oportunidad; la de innovar, la de reinventar nuestro trabajo. Lo presencial se trasformó en virtual. Y nos vamos damos cuenta que la idea de “realidad virtual” como una realidad disminuida, de menor espesor que la “realidad objetiva” se está quedando vieja y deja paso a una idea nueva; la de una “virtualidad real”, tan densa, compleja y movilizadora como la anterior.

En el Centro de Política y Territorio de la UNAJ sabemos que la producción de contenidos culturales es una herramienta poderosa para la creación de un vínculo sólido con la comunidad a la cual aspiramos a servir educando e investigando.

Desde hace 10 años que mantenemos vigente un objetivo estratégico; convertirnos en el nodo de una cada vez más extensa red en torno de la cual los artistas de todos las disciplinas y todos los géneros del Conurbano Sur puedan expresarse, difundir su obra y reunirse en espacios de colaboración.

Durante estos años apostamos a la presencialidad; deseábamos llenar nuestras salas y nos alegraba el corazón cuando nos quedábamos sin asientos para alguna función. Incentivamos a los alumnos y a sus familias a acercarse y ser parte de nuestros ciclos de música, teatro, cine y plástica. Pero innovar nos ha llevado descubrir algunas cosas.

Descubrimos que convocar y reunir a los artistas para hacer funciones en vivo vía streaming es hoy, paradójicamente, más sencillo y económico que organizar funciones presenciales. Y, como lo suponíamos, acerca mayor fluidez al público juvenil a las propuestas. No solo como participantes sino también como espectadores; ¨nativos digitales” que viven en y con las redes con la naturalidad que otorga lo cotidiano.

Por supuesto, así como una pantalla de computadora no es un aula tampoco es un teatro o una sala. Sin embargo no es un mero remedo, sino algo nuevo a lo que vale la pena pensar como tal. Existe una nueva lógica de creación cultural multimedial que se consume en tiempo real o escogido a la que estamos arribando masivamente impulsado por la crisis global. Esta nueva lógica no la reemplaza sino que la complementa y enriquece.

La virtualidad y las redes sociales han facilitado iniciativas como la que estamos presentando. Sin embargo, ninguna de ellas, vale remarcarlo, hubiera sido posible sin ese formidable impulso solidario que nos llevó a reunirnos en la forma que es posible. La solidaridad, viga maestra sobre la que se sostiene este enorme esfuerzo que los argentinos estamos haciendo para cuidarnos entre todos, nos ha permitido producir con un alto grado de calidad técnica un mashup de los Libros Sapiensales tema de la mítica banda VOX DEI impulsado por el propio Ricardo Soulé, un protagonista fundacional del Rock Nacional y vecino de la zona sur.

Es “una que sabemos todos”, como las que pedíamos rodeando un fogón en la playa. 28 artistas, algunos ya consagrados y otros más noveles, todos ellos vecinos de la comunidad que nos rodea y nos abraza han regalado su tiempo, su voz y su instrumento, para que podamos disfrutarlos y sentirnos, aunque sea por rato, reunidos en torno de este fogón de fuego engañosamente frío que nos proponen las redes.

A todos ellos y a mis compañeros y colaboradores del Centro de Política y Territorio que han organizado y creado esta pieza les manifiesto mi admiración y el agradecimiento de nuestra Universidad.

*Director del Centro de Política y Territorio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche