Una paciente necesita una intervención urgente por un aneurisma cerebral y IOMA no autoriza la operación

Es hipoacúsica, tiene un hijo con autismo y necesita cambiar un implante de 25 años; IOMA no lo autoriza

Up Next

El diagnóstico es que necesita una cirugia endovascular con colocación de un stent intracerebral. Según ha expresado la mujer la obra social IOMA no autoriza la intervención y la dilación en el tiempo deteriora su cuadro clínico. Para ello solicita que se de celeridad a los trámites y se permita la intervención en virtud de la afeccion de salud que padece. Una vez más una afiliada apela a visibilizar el caso para lograr la autorización al acceso a un derecho como lo es la salud.

Continue Reading

Advertisement