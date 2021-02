Madre pide por su hijo que se encuentra detenido acusado de un robo en Berazategui: “es inocente, él y sus amigos”

Up Next

“Los chicos fueron detenidos por el robo a la inmobiliaria en Berazategui centro el día 21 de enero, son inocentes; ellos volvían de la plaza Ducilo caminando y la policías los agarró, tenemos vídeos que los muestran a los chicos, hay una testigo clave que queremos que declare lo antes posible. No entiendo porque tardan tanto en conocerse los resultados de las cámaras, hace casi 10 días que los chicos siguen detenidos siendo inocentes. Por favor estamos muy mal con todo esto… lo queremos hacer público, nos lastimaron como familia, todos queremos un país más seguro, pero no que encierren a chicos inocentes”, relató la mamá de Federico.

“Es mentira todo. Hay videos y una testigo clave que muestra que ellos no tenían nada que ver”, arranca diciendo María Belén, desesperada por la situación está atravesando con su hijo preso.

