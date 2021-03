Una historia de película que merece ser contada: “Contra la corriente, el desafío de Matías en el Yaguarón”

Este documental, que se estrena este domingo 7 de marzo a las 20hs, cuanta la historia de Matías Torres, un chico con síndrome de Prader Willi, (un trastorno genético poco frecuente que provoca varios problemas físicos, mentales y conductuales) quien contra todos los pronósticos enfrenta al río y a sus propios límites. Debido a la pandemia y ante la imposibilidad de exhibirlo de forma presencial se presentará de modo online.

El estreno del documental “Contra la corriente, el desafío de Matías en el Yaguarón” acerca al público una historia sobre un joven de Lomas de Zamora, que tiene un raro síndrome genético y que, enfrentando sus propios límites, se lanzó a nadar en aguas abiertas.

El director del documental, Alejandro Camaño, dijo en declaraciones al portal La Oreja que Piensa, que se trata “de una obra que hace una práctica de la inclusión y no una simple declamación”.

“Me interesó saber que Matías, quien convive con una enfermedad de las denominadas raras, la cual le impide desarrollar masa muscular, se haya propuesto entrenar durante todo un año para competir en una actividad tan dura como lo es el nadar 8 kilómetros en aguas abiertas. Con los riesgos y la preparación física y mental que eso conlleva”, expresó el director.

Camaño explicó que “por razones laborales frecuenta el tema discapacidad desde hace mucho que participo de diferentes proyectos audiovisuales producidos para público con discapacidades. Creo que es un campo muy amplio y que los parámetros de ‘normalidad´ se han puesto en discusión en todo el mundo en los últimos tiempos. Se estima que 1 de cada 6 hogares conviven con la discapacidad, por tanto, pretender mirar para otro lado o suponer que eso es un problema de otros, es un acto de poca humanidad”.

Y continúa: “Pienso que, si bien se habla más de las enfermedades raras y se produce muchísimo material con el foco puesto en la inclusión, no alcanza. Falta tanto por hacer que personalmente me incomoda como ‘los patrones de normalidad´ pese a todo se institucionalizan. Y es ante esto que como productores de contenidos decidimos aportar nuestra mirada. Este documental es llevado entre otros por un gran realizador llamado Javier Ramallo, sin su capacidad y solidaridad el documental no sería lo que es”.

“Volviendo al punto – prosigue el director- lo que digo es que no ves discapacitados protagonizando casi nada ni conduciendo programas, ni modelos publicitarios… La cultura de la ´normalidad´ en los medios debería ser abolida de una buena vez”.

El documental que narra el desafío de los límites

Ya refiriéndose al documental afirma: “El documental se terminó de realizar durante el 2020 y ahora decidimos estrenarlo vía on line. La tecnología hoy día permite montar un estreno a nivel global y por tanto diferentes instituciones públicas y privadas que trabajan por la inclusión están interesadas en hacer llegar el material a las familias que conviven con alguien que padece alguna discapacidad”.

Por último, concluye con la intención de este trabajo: “Queremos que el documental empuje a otros a no quedarse quietos, a no resignarse a pensar que un discapacitado está imposibilitado desde el vamos a vivenciar determinadas experiencias, esa es mi expectativa. La historia de Matías intenta mostrar que hay diversas maneras de vivir y de respetar e incluir a aquellos que supuestamente quedan fuera de “la norma”.

El documental cuenta un día especial en la vida de Matías Torres. El día que nadó 8 kilómetros en un brazo del rio Paraná, en el Yaguarón, va venciendo la adversidad junto a su núcleo más cercano que lo apoya y estimula para que cumpla su sueño de alcanzar la meta.

Doná para el vivero terapéutico

-Si querés colaborar con Matías y ver su historia, podés hacerlo de las siguientes maneras:

Importante: Lo recaudado será donado al Vivero Matías, lugar que ocupa un rol terapéutico central en el desarrollo de la vida del protagonista de este documental.