Turismo en el año de la Covid 19: la complicación de viajar si no es con la imaginación

El turismo ha sido uno de los sectores que mayores repercusiones económicas está arrastrando con la pandemia de la Covid19. Es sencilla la explicación, el confinamiento, las medidas sanitarias en los destinos y la falta de vuelos ha mermado el número de personas que viajan y que han visto truncadas sus expectativas durante este año en lo que a viajes y vacaciones se refiere.

España ha sido uno de los países que más lo ha sentido en comparación no solo con los países europeos sino también del resto del mundo.

En los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, relativos al primer semestre del año, se muestra una estrepitosa caída del número de turistas que visitaron nuestro país y, por ende, las enormes pérdidas que el SARS-CoV-2 ha causado en el sector turístico.

Solo en el mes de junio se recibieron un 97,7% menos de turistas que durante el mismo período del año anterior, es decir, se pasó de casi 9 millones de turistas a apenas 204.926, dejando de ingresarse la nada despreciable cifra de 28.400 millones de euros. Para contextualizar el momento, hasta el 21 de ese mes el país estaba sumido en las fases que se derivaron en el Estado de Alarma, hecho que cerró las fronteras para protegerse.

No obstante, ahora, ya en pleno septiembre y tras un verano en el que los aeropuertos han estado abiertos – aunque para muchos países se formaba parte de los destinos no recomendados por la incidencia del virus – el panorama ha cambiado, aunque lo cierto es que los constantes rebrotes que han ido surgido a lo largo y ancho del territorio nacional durante los pasados meses de julio y agosto no auguran una mejoría de las cifras.

Los planes truncados de 2020 en el sector viajes

A la hora de planificar unas vacaciones, viaje o una pequeña escapada, no todos los viajeros son igual de intrépidos y, mientras que unos buscan huir del mundanal ruido y descansar de todo y de todos, otros buscan todo lo contrario.

Recorrer las ciudades, descubrir sus enclaves y lugares más interesantes, conocer su historia y no olvidarse nunca de disfrutar de los ricos manjares que puede ofrecer la gastronomía del lugar que se visita suelen ser parte de los objetivos de cualquier desplazamiento nacional o internacional.

Pero, para poder hacer todo lo anterior, es necesario tener unos conocimientos previos sobre el lugar que se visita, por lo que con frecuencia los viajeros recurren a diferentes recursos para encontrar información y conocer las opiniones y recomendaciones de aquellos que ya han visitado el lugar.

De entre todos los recursos que existen en la actualidad, las Guías de Viaje son, sin lugar a dudas, las más empleadas como referente informativo desde siempre, si bien los formatos, como no podía ser de otra manera, han ido cambiando a medida que la tecnología ha ido evolucionando.

Si hace años era habitual encontrarse a turistas siguiendo planos y leyendo guías en formato papel, hoy lo habitual es verlos con su smartphone en la mano.

Está claro que, pese a que algunos se han visto en la obligación de posponer sus viajes, bien por considerar que no era el mejor momento para realizarlos, bien por la imposibilidad material de llevarlos a cabo, la mayoría de los que han empleado algún tipo de recurso para planificarlos tienen la sensación al llegar de que ya han transitado por sus calles, degustado los platos típicos de su gastronomía, visitado y contemplado los monumentos y edificios más emblemáticos del lugar y que son conocedores, incluso de las más variopintas anécdotas y secretos de su historia. Y todo por una información organizada que ofrecen las distintas guías del mercado.

Y es que, quién dijo que no se pueden conocer lugares sin moverse del lugar. Quizá este 2020, más que nunca, habría que viajar con esa imaginación que permiten estos formatos.