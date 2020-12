TSE recibió la postulación de Serena Ponce como candidata a Diputada del PDC por Cuscatlán

Preparado para dar inicio su campaña electoral: Edgardo Latimore presenta su candidatura no partidaria al PARLACEN

Serena, mujer emprendedora de 36 años de edad, decidió inscribir su candidatura con el respaldo del PDC , pese a no tener mayor experiencia en el ámbito político. Sin embargo, destaca que asume el reto con gran compromiso, responsabilidad y sentido de pertenencia hacia la sociedad salvadoreña.

