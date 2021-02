Trigo en Buenos Aires: enero récord y aumento de exportaciones

La cifra representa un 32% superior al mismo período del 2020 cuando se alcanzaron US$ 1.613 millones, y un 26% más en comparación a diciembre del año pasado cuando se facturaron US$1690 millones.

Manteniendo la tónica del trigo, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina dio a conocer las cifras finales de la liquidación de enero. Se liquidaron US$ 2.14 mil millones, cifra récord desde 2003.

Buenos Aires no sólo logró calidad y cantidad en rindes de trigo, sino que logró imponer el 70% del cereal total importado por Brasil . Desde las asociaciones de la provincia que nuclean a los productores destacaron el “esfuerzo que se viene realizando durante los últimos años” a partir de buenas prácticas, innovación en herbicidas y adquisición de maquinaria agropecuaria eficiente.

Continue Reading

Advertisement