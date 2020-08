Tribunales de Quilmes: familiares se manifestaron a un mes de la desaparición del abogado Salvador Altamura semanas

La madre y la hermana del abogado Salvador Altamura, desaparecido hace un mes, como cada semana estuvieron en la sede judicial de Yrigoyen 475 en el centro de Quilmes para ver como siguen las actuaciones a cargo del fiscal Ariel Rivas.

Junto a amigos y allegados estuvieron en las puertas de los Tribunales de Quilmes para pedir el hallazgo con vida del letrado. El pasado lunes 13 de julio, Salvador salió de su casa en moto rumbo a la casa de un amigo para hacer juntos una caminata. Regresó a las 18.06, pero según se ve en la cámara de seguridad del edificio siguió de largo y aceleró. Se cree que vio algo que le generó sospechas de entrar a su casa. Desde entonces nada se sabe de él.

“Aparecieron unas cuantas pistas pero se buscaron infructuosamente; sabemos que hay pericias pendientes. La policía está trabajando, me consta. Respuestas no hay, no hay nada cierto”, precisó Lilia, hermana del hombre desaparecido. La mujer indicó que continúan “revisando” el teléfono celular encontrado y que “están haciendo cruces de llamadas”. “Estamos angustiados pasó un mes y no tenemos ninguna noticia”; indicaron.