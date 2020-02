Tribunal 1: estremecedor relato del policía al que le gatillaron en el rostro tras robarle

“Cuando estaba tirado, me sacó el arma, tenía la cara contra el piso y al girarme para verlo a él, me tenía apuntando con mi arma y me gatilló. No salió el disparo porque tenía seguro” contó el agente de la Policía Bonaerense Sergio Arreyes, en el juicio que se le sigue en el Tribunal 1 de Varela a dos hombres por el robo e intento de homicidio al uniformado el 10 de octubre de 2018 en la calle Derqui 5 de Fcio Varela.

El testimonio del joven policía, que al momento de ser asaltado y baleado prestaba servicio en la Comisaria Segunda de Varela, con el cargo de encargado de entrega de notificaciones y aquel día se encontraba realizando su trabajo cuando fue interceptado por – según la investigación- dos hombre en una moto que serían los que están sentados frente a los jueces Butierrez, Stremel y González Aguirre.

En un pormenorizado relato que, estremeció a quienes lo escucharon en la sala del TC 1, el uniformado narró con detalles que previo a ser atacado, los malvivientes le apuntaron con un arma y le solicitaron su celular, que luego “ me pedían la billetera y como yo tenía mis documentos de la policía y mi arma, traté de evitarlo, pero en cierto momento el de la moto le gritó al que me apuntaba ´tirale, tirale es policía´ y ahí ese se me vino encima y entre los dos me golpearon intentando sacarme el arma… tengo toda la cabeza golpeada y el brazo con marcas de os culatazos que me daban” dijo con voz firme Arreyes.

El policía atacado reconoció en la investigación y ante los jueces a quien le gatilló con su arma reglamentaría “Enrique es el que me apuntó con el arma y me gatillo… a Cordero lo reconocí por ” y detalló “ Salí corriendo mientras disparaban y en la esquina me di cuenta que me habían pegado un tiro en el pie… me ayudaron unos vecinos y a ellos los vi como esperaban que cortara el semáforo en Derqui y Monteverde”.

Por último en su relato, la victima narró lo que le produjo el robo e intento de homicidio que sufrió “ por cuatro días no pude dormir, cerraba los ojos y recordaba que me apuntaba con el arma en la cara… no se lo deseo a nadie”. Y cerró su testimonio ante los magistrados remarcando “ cuando me dijeron que los habían detenido me tranquilice”.

El caso

El 10 de octubre de 2018 cuando Sergio A. personal policial de Varela Segunda se encontraba entregando notificaciones policiales en la calle Derqui 55 de esa localidad y fue interceptado por dos hombres en una moto, quienes a punta de pistola le sustrajeron su celular y en el intento en que entregaba su billetera fue golpeado por los malvivientes que al notar que era de la fuerza lo atacaron a golpes, le sustrajeron su arma reglamentaria con la cual le gatillaron en una oportunidad, salvando su vida dado a que tenía el seguro puesto. Para el fiscal de juicio Dr. Maistruk, a los encartados Ángel C (30) y Agustín E (27) son los autores de la tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser la victima integrante de la fuerza.

El próximo lunes, los magistrados Florencia Butierrez, Flavio Stremel y Natalia González Aguirre continuaran con el debate donde se darán los alegatos de la defensa y de la fiscalia.

Por Romina Martinez Parfeniuk