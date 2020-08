Tribunal 1 de Varela juzgará a dos jóvenes por el homicidio al subcomisario Rupchiensky

Up Next

Con fecha del 29 de Julio, es la resolución firmada que designa al TOC 1 de Varela para llevar adelante el juicio oral y público; ahora se deberá determinar el fiscal que lleva adelante la acusación, Carlos Rupchienski fue abatido en enero de 2018 cuando se resistió al robo de su vehículo, un Volkswagen UP, en la puerta de una vivienda, ubicada en la calle Kabul Nº 1344. De acuerdo al testimonio de una compañera del hombre fallecido, quien prestaba servicio en la Policía Local varelense, habían sido abordados por al menos tres desconocidos cuando salían a comprar comida.

