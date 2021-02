Tres reclamos por Justicia se convocaron frente a los Tribunales Penales de Quilmes

Up Next

Por el caso habían quedado detenidos tres sujetos, dos de ellos menores de edad, y uno de estos fue el liberado recientemente. “Además hay otros cómplices que están prófugos y nunca fueron encontrados. Ya pasaron seis meses y estamos indignados por que no hay indicios de los fugitivos. Necesitamos justicia”, reclamó María Constante; mamá de la joven fallecida.

Una situación similar sufre la familia de Salvador Altamura, el abogado quilmeño desaparecido desde el 13 de julio del 2020. En su caso, la causa pasó de una “averiguación de paradero” a “homicidio”, tras la detención de un amigo suyo al que le secuestraron una importante suma de dinero. “Salvador estaría cumpliendo 49 años hoy y no lo tenemos. Su madre está destrozada por no tener a su hijo”, expresó una amiga íntima que participó de la protesta en representación de la madre.

Continue Reading

Advertisement