Tres colectiveros de la línea 98 irán a juicio por jurados acusados de abuso sexual de una mujer en Berazategui

Doble femicidio en Lomas de Zamora: mató a su ex mujer y a su ex suegra

Asimismo hay entrevistas psicológicas con DA que indican que el relato no presenta fisuras y es estructurado “no hay indicadores de fabulación”. Se prevé que el juicio se lleve adelante en varias jornadas, a cargo del Tribunal Oral Criminal N° 3 del Departamento Judicial Quilmes.

El fiscal que tendrá a su cargo la acusación será el doctor Sebastián Videla, al tiempo que los procesados son asistidos por el abogado particular, Eduardo Azcuy. Los imputados son Ricardo Velozo, Omar Rodríguez y Alejandro Santa María que llegan al juicio en libertad. En la causa hay un reconocimiento médico que según marca la profesional que atendió a la víctima “presenta signos como lesiones que son compatibles con las de un abuso sexual”. Los dichos de la víctima serán claves en el debate y comprometerían a los choferes de la línea 98, ya que narra en la denuncia original que se valieron de su estado de indefensión y que se había encontrado con los presuntos abusadores al momento de ir a comprar cerveza.

Doce ciudadanos tendrán la responsabilidad en mayo próximo de determina si tres choferes del Expreso Quilmes son o no culpables de la imputación por abuso sexual por la que llegan al debate, denunciados por una mujer en un hecho acontecido años atrás en Berazategui. La víctima(DA) habría consumido alcohol con los encartados, que según consta en las actuaciones judiciales, valiéndose del estado de indefensión de la mujer abusaron de la misma en una finca sita en la calle 139 de la localidad de Berazategui.

