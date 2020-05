Tres años del intento de femicidio a Erica Obregón, su familia denuncia que no hay justicia para la joven varelenses

Este domingo 31 de mayo, pasadas las 11 de la mañana, se conmemoraran 3 años de que Maximiliano Fontela ingresara a la casa de la familia Obregón dónde Erica dormía y la apuñalaran en la zona del cuello causándole heridas gravisismas, las que de haber sido unos centímetros más profundas la hubiera matado.

Tras tres años de aquel día, Erica y su familia aun no encuentran paz ,ni justicia ya que Fontela, que ya es mayor de edad se encuentran viviendo frente a la casa de su víctima ” cumplidos” un arresto domiciliario con tobillera electrónica.

“Nosotros los familiares de Erica vivimos atemorizados y sin justicia, ya que el Fuero de Juvenil se dedicó a protejer a un agresor y no a mí hija la víctima” expresó Georgina Ávalos.

La mujer que peleó y sigue peleando para que el agresor de su hija cumpla una condena firme recordó que en noviembre del 2019 el Tribunal Juvenil N° 2 de Quilmes dictó una condena de 5 años y sin el pago de costas del proceso al joven de barrio La Esmeralda.

Aquel 31 de mayo de 2017, según consta en la denuncia radicada en la comisaría 1ª de Varela, “Maximiliano Fontela ingresó a la casa de Obregón, la encontró durmiendo, la agarró, la intentó asfixiar, intentó ahorcarla y como no pudo, tomó un cuchillo y le cortó el cuello, dejándola luego herida y desangrándose”.

La causa por la que recibió 5 años de prisión domiciliaria fue caratulada como intento de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

” Quiero denunciar a 3 años del intento de femicidio de mí hija Erica la injusticia que la Dra. Rita Cerioni y los demás defensores de menores hicieron en la causa al no pensar en que él intentó matar a mí hija. Ellos defendieron a Máximo Fontela por ser menor cuando fue el hecho, pero se olvidaron de ver qué en la causa la ahorcó, golpeó y apuñaló dejándola desangrándose y al borde de la muerte” relató la madre de Obregón quien no pasa un día atemorizados al dejar a su hija salir, ya que descree que el condenado por el Tribunal Juvenil cumpla con su arresto domiciliario ” desde el hecho hasta después de su condena nos vemos cansado de denunciar que incumple el arresto, pero parece que a nadie le importa la vida de una víctima, que no es Fontela si no mí hija Erica” sentenció Gregoria Núñez, mamá de la joven varelenses.

habría incumplido durante gran parte del 2017.

Fontela