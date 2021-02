Tremenda entradera en Quilmes: amenazaron a embarazada y le gatillaron en la cabeza al marido

Up Next

“Entré muy nerviosa en la habitación, mientras me decían ‘dame todo porque te lo mato acá’. Le di la cartera con 4 mil pesos que tenía; me pidieron más y le di una lata con monedas y ahí se fueron, creo que porque el cómplice les gritó que venía la policía. En realidad era el auto de seguridad con la sirena, pero se asustaron. En el voleo agarraron lo que pudieron: una notebook, un aire comprimido, los teléfonos celulares y el auto”, detalló sobre la secuencia de terror que duró cerca de 2 minutos.

“No me di cuenta de lo sucedido hasta que ingresé a la habitación con la nena a upa, que venia durmiendo. Entonces escuché (a los ladrones) que me dijeron ‘dame todo, los dólares, las joyas, el oro, la plata’. Lo estaban ahorcando a mi hermano y con un arma en la cabeza le gatillaron enfrente mío”, relató Yésica, una de las víctimas, en diálogo con TN.

