Tragedia en La Cañada: hombre mató a puñaladas su exesposa y se suicidó frente a sus hijos de 6 y 8 años

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial de Quilmes para que se realice la operación de autopsia, añadieron los informantes. Voceros judiciales señalaron que la pareja mantenía una relación conflictiva tras la separación y que el hombre tenía una denuncia en el Juzgado de Familia. “Existe una restricción que no se pudo notificar porque no se encontró al hombre, aunque mantenían el régimen de visita con los chicos”, detalló un investigador.

“Hubo una discusión entre ellos y el hombre disparó, pero el arma se trabó. En el lugar se hallaron casquillos percutidos que se cree que se escuchó el estruendo pero no salió el disparo”, dijo una fuente con acceso a la investigación. Si bien una primera versión indicó que la mujer agarró una cuchilla que tenía en el local y le aplicó al hombre cinco puntazos en la zona del tórax, uno de los cuales lo hirió en el corazón, tras el análisis de las cámaras de seguridad del local se conoció que el hombre se quitó la vida tras apuñalar a su exmujer.

