Tosquera Scarpato: 11 años de la tragedia más importante en una cava de Varela

Se cumplieron 11 años de la tragedia de la tosquera “de Scarpato”, situada en el barrio Villa Hudson, de Florencio Varela, donde perdieron la vida el 28 de agosto de 2009 dos hermanitos de 10 y 12 años y dos jóvenes que se arrojaron al espejo de agua para rescatarlos. El lugar permanece aún abierto – con custodia- pero con la posibilidad de que cualquier persona ingrese y pueda ser la próxima victima. Graciela Hidalgo y Victoria Morello familiares de las víctimas recordaron a sus familiares de a través de la red social Facebook, ya que por la pandemia no pudieron acercarse, como todos los años al lugar donde se instalaron las cruces , que reflejan todas las vidas que se llevó el espejo de agua. También reclamaron por el cierre definitivo de la cava y sindicato a las autoridades locales, provinciales y nacionales por la inacción en ese lugar.

Como todo los años, desde que ocurrió la muerte de Antonio Ezequiel Morello (10 ) y su hermano Juan Carlos (12), de Miguel Angel Vergara (17) y Lucas Mansilla (32), sus familiares dicen presente en la tosquera con un homenaje. Esté año, el mismo debió postergarse por el Aislamiento Obligatorio decretado en todo el país, pero igualmente recordaron a las víctimas – con mensajes y videos en las redes sociales – donde exigieron nuevamente “Justicia y el cierre definitivo del predio que en más de dos décadas se convirtió en una trampa mortal”.

Aún nadie sabe con exactitud cuántas personas han perdido la vida en la tosquera “de Scarpato” (calles Amenábar y Oliden). Su acceso a la zona , según los vecinos de Villa Hudson y este cronista es muy fácil. Tanto a pie desde Villa Hudson como en auto o moto desde ruta 36 por la calle 970. ” A la cantera se puede ingresar libremente y ahí lo hacen, niños a jugar desconociendo su peligro y adultos a descartar basura, rodados y demás elementos.

Los carteles que coloca la comuna de ” prohibido ingresar” desaparecen o son roto. Todo desaparece en la tosquera, incluso la responsabilidad de los dueños – herederos- del predio, ya que hace años incumplen la norma de cercar la cava, para impedir el ingreso de gente.

11 años de incansables reclamos sin respuestas

Hace 11 años, Graciela viene con marchas y homenajes vizibilizando la problemática de la tosquera Scarpato, nadie la escucha.

“Exigimos nuevamente el cierre definitivo de este espejo de agua ubicado a un kilómetro de Camino General Belgrano. No nos vamos a cansar de pedírselo a autoridades de la Municipalidad de Florencio Varela, de Provincia y Nación, sea el gobierno que sea vamos a seguir luchando, mandando cartas , pidiendo audiencias hasta ver el cierre de la tosquera, su erradicación definitiva y que se coloque un cerco perimetral con vigilancia efectiva” clamo.

” Hoy hay una garita con una persona cudiando, hacen charlas en las escuelas y pegan carteles, pero con esos no alcanza” remarco Hidalgo y sentencio ” todos los veranos y días de calor vemos como se van los chicos a la tosquera y se ponen en peligro. Lo que se les dice en las charlas de la escuela o los que yo les digo cuando voy a correrlos de ahí, no lo entienden. Por eso pedimos que la cierren con un cerco, la vacíen y hagan todo para no lamentar más muertes”.



Un dolor que no se cierra estando la tosquera abierta

“Ya 11 años tristes hijo ..no sé ya como decir que te necesito. Quiero abrazarte fuerte y gritar con fuerza. Volve hijo, volve. Se que no vas a volver más. Como me duele. Te extraño a horrores. Te mando un abrazo al cielo. Te amo. Mi gran héroe. Mi ángel. Prohivido olvidar” expresó Graciela Hidalgo mamá de “Ito” Miguel Angel Vergara, quien además compartió un vídeo en su perfil ” Tosqueras No”, repudiando la inacción del Estado.

“11 años sin nuestros seres queridos. Graciela acompaño tu dolor. Seguiremos luchando hasta que dios nos haga el milagro de qe cierren esa maldita tosquera. Por ellos que perdieron su vida ahí. Por las otras víctimas, seguiremos luchando hasta conseguir justicia x ellos 😢😢😢Antonio Ezequiel Morello, Juan Carlos Morello, Miguel Vergara y Lucas. Siempre Presente ahora y siempre 😢😢💔” Victoria Morello, hermana de los pequeños António Ezequiel y Juan Carlos.