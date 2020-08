Top Playas

Este es nuestro top 5 de las mejores playas que no te puedes perder en Croacia, con variedad entre gustos y accesibilidad. Disfruta de tus vacaciones en Croacia en barco o aventúrate a hacer senderismo para conocer estos destinos.

Son muy pocos los que se aventuran a visitar playa Stiniva en la isla Vis, ya que se encuentra casi en un punto ciego entre acantilados. Si eres un amante de la exploración, no puedes perderte este destino al que será fácil llegar gracias a las buenas opciones de alquiler de embarcaciones con tripulación. Esta playa te ofrecerá mucha privacidad, aguas cristalinas y en definitiva una experiencia inolvidable.

Si buscas más privacidad, la playa Sveti Ivan te cautivará. Esta playa se encuentra en Lubenice, y aunque no es una isla, su ubicación entre las montañas hace que solo unos pocos puedan llegar. La mejor manera de llegar a Sveti Ivan es en barco, aunque también se puede llegar a pie siguiendo una ruta de senderismo. Su blanca arena y aguas calmadas la convierten en una buena alternativa para visitar con niños, y con los excelentes servicios de alquiler de barcos en Croacia podrás llegar a esta playa sin problemas.

Una de las características más atractivas de Croacia como destino turístico son sus playas catalogadas como bandera azul, lo que significa que son completamente limpias y seguras para darse un buen baño. Te invitamos a conocer cuales son las playas croatas que no deberías dejar de visitar en tus vacaciones a este alucinante país.

