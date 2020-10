Titular del Juzgado Federal 1 de Quilmes en carrera para ocupar un cargo clave en Comodoro Py

Up Next

El plenario del Consejo -integrado por jueces, abogados, diputados, senadores y representantes del Poder Ejecutivo y del sector académico- deben aprobar la terna de candidatos para proponerle al Poder Ejecutivo. Para eso se requiere nueve votos sobre los 13 integrantes del Consejo. Luego el Poder Ejecutivo elige a uno de los postulantes, envía su nombre al Senado donde obtiene o no su acuerdo como juez para asumir.

En Comodoro Py hay doce juzgados federales de primera instancia. Allí se inician las investigaciones por causas de corrupción a funcionarios públicos y empresarios. También se investigan los casos de crimen organizado, como narcotráfico, que ocurren en la ciudad de Buenos Aires. El juzgado 12 no es el único que está en concurso. También lo están los juzgados 6 -que era de Rodolfo Canicoba Corral- y el 11 -del fallecido Claudio Bonadio. El Consejo de la Magistratura ya abrió los procesos de selección y se deben sortear los jurados que corregirán los exámenes, publicó el portal Infobae.

El concurso público para cubrir la vacante en el juzgado 12 estuvo un tiempo frenado. Fue mientras se realizaba una auditoría sobre el examen escrito. Ocurrió que una de las pruebas no tenía impresa la clave numérica que se utiliza para que los candidatos no puedan ser identificados por los jurados cuando corrigen los exámenes. Se podía tratar de un error de impresión o que el concursante modificó adrede la prueba. La auditoría concluyó que fue una equivocación de la impresión cuando se le entregaron los exámenes a los concursantes.

Gómez Barbella es el fiscal federal interino de primera instancia y de juicio de Santa Rosa, en La Pampa. Ganó el concurso y fue designado como fiscal en General Pico pero ni la fiscalía ni el juzgado de esa ciudad fueron todavía habilitados para funcionar. Ya tuvo un paso por Comodoro Py. La ex procuradora Alejandra Gils Carbó lo designó transitoriamente en la Fiscalía 5 donde pidió indagatorias en la causa por los delitos de lesa humanidad en Papel Prensa. Luego pasó por una Fiscalía de Lomas de Zamora hasta que Casal lo envió a La Pampa.

