Tembló el Concejo Deliberante: chispazos en el bloque del oficialismo

Máximo Kirchner y Sergio Massa firmaron un acuerdo político. En los distritos donde gobierna el peronismo no habrá internas. Sin embargo, el “Rulo” Delgado, uno de los concejales “revoltosos” responde al alicaído dirigente “Loco” Romero a quién se lo señala como artífice de esta movida no lo tuvo en cuenta.

Después de 45 minutos, todos volvieron a sus bancas, y la sesión continuó con los homenajes pertinentes. Al final, Antonio Suárez, anunció la conformación de un “sub bloque” dentro del oficialismo que integran, además de él, Albariño, Delgado, Picón, Salatino y Pablo Paz. Si es ura ruptura, que no lo parezca.

Antonio Suárez salió con los tapones de punta y lo acompañó el concejal Héctor Salatino. Ambos insistieron que era “una irregularidad grave” no “dejar asumir a un edil electo y titular”. Fioramonti insistía en su postura. La muñeca política la presidente del cuerpo, Laura Ravagni, hizo que las palabras no llegaran al río. Llamó a un cuarto intermedio.

Pablo Paz presentó una nota queriendo retomar su banca, ganada en la elección. Para la presidenta de la bancada oficial, Cristina Fioramonti, lo hizo 10 minutos antes, lo que motivó que el cuerpo “no se apartara del reglamento” y por lo tanto, no podía asumir. Hasta la próxima sesión. Y partir de allí todo se picó.

