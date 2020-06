Tatú MBGI: el nuevo rolo que protege los bosques nativos

Según fuentes oficiales del INTA, la ganadería tuvo una expansión sin precedentes en los últimos años sobre la región chaqueña, donde se nuclea alrededor del 80% de los bosques nativos de Argentina. Las maquinarias que ofrece el mercado no son las más adecuadas porque son muy anchas (más de 4 metros) o demasiado largas (superan los 10 metros) lo que termina repercutiendo directamente sobre la maniobrabilidad. El objetivo de Tatú MBGI es resolver este factor limitante con el agregado de proteger el ecosistema.

Actualmente, el norte del país tuvo una fuerte intensificación en la producción ganadera lo que repercutió directamente en el uso de maquinaria pesada y el aumento de la demanda de los productores en la venta de repuestos de tractores para solventar problemáticas de sobreuso. La realidad de los bosques nativos puede peligrar si no se toman medidas para protegerlo ante una actividad que se encuentra en plena expansión. Hoy existen dos problemas primordiales a solucionar: la falta de accesibilidad del ganado y personal producto de una alta densidad de arbustos y la falta de forraje .

El paradigma de la potencia lentamente fue migrando hacia el aspecto ecológico y la economía en el combustible. Ahora no sólo se trata de caballos de fuerza, sino que la potencia debe ir acompañada de la eficiencia. Especialmente en un sector donde la maquinaria es exigida cotidianamente en labores pesadas.

