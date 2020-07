“Superalimentos”: el boom orgánico que suma adeptos y rentabilidad

Se trata de consumirlos para generar una diversificación alimentaria o nutricional complementando la actual dieta occidental con recursos que provienen de otras regiones y son nutricionalmente superiores. Algunos productos ultraprocesados que actualmente se exhiben en todos los merados no tienen buenas prestaciones nutricionales y esto se suma a que se desarrollan a través de procesos nocivos para el medio ambiente . Estos dos argumentos son las razones más importantes para demostrar los beneficios de los Superalimentos.

Épico siembra semillas que no se encuentran en el país, puesto que se importan desde Europa como el lupino. Este tipo de semillas la consumían los antiguos egipcios y poco a poco recupera terreno tras muchísimo tiempo sin consumo. Otro tipo de semilla importada es el teff, cuyo origen radica en Etiopía. A su vez, mijo, quinoa, amaranto y sorgo blanco completan el abanico de opciones.

Además, la novedad del emprendimiento se basa en la conservación ambiental que genera valor agregado, industrializando la materia prima y desarrollando las economías regionales que no pueden incorporarse al sistema del mercado actual. De esta manera, son aquellos productores regionales de pequeña capacidad de producción los que no tienen acceso a mejores recursos como las motosierras u otros accesorios, insumos y tecnologías de vanguardia.

