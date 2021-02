¿Sos de los que pierden las llaves?

Up Next

El doctor es además autor del libro “Los siete pecados de la memoria”, donde clasifica sistemáticamente varias distorsiones de la memoria en siete categorías básicas que son: fugacidad, atribución errónea, bloqueo, mala atribución, sugestibilidad, sesgo y persistencia. Sin embargo, dice Schacter, “estas distorsiones de memoria no deben ser vistas como fallos en el diseño del sistema, sino que estas distorsiones pueden ser conceptualizadas como subproductos de características deseables de la memoria humana”.

Tal como lo explicó en el diario de The Wall Street Journal”: La “ruptura de interfaz” expone el hipotético caso de cuando una persona llega a casa hambrienta, deposita las llaves en cualquier sitio y se va a comer. Es más tarde cuando vuelven a hacer falta las llaves y no sabe dónde las ha dejado, porque su mente estaba centrada en comer.

