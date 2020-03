Solidaridad en tiempos de pandemia: Ejército Argentino, clubes deportivos, fometistas y hasta radios dando su apoyo

Mientras en toda la argentina rige el decretó del aislamiento “preventivo y obligatorio” como ante cada emergencia o crisis, surgen las manos solidarias para contener donde más se necesita: escuelas cerradas, pero los chicos aprenden a través de la programación de una radio, costureras que comenzaron a elaborar barbijos para entregárselo a la fuerzas que recorren controlando el cumplimiento de la cuarentena, clubes de futbol , restaurantes e instituciones sociales abrieron sus puertas para cocinar alimentos, instalar al Ejercito Argentino o colocar camas para un hospital de emergencia.

Radio de El Pato dispuso parte de su programación para el dictado de clases

Desde el 16 de marzo, por disposición estatal escuelas de todos los niveles y universidades cerraron sus puertas. A partir de ese momento, por primera vez en nuestro país, las redes sociales y los correos electrónicos pasaron a ser el aula de enseñanza de infantes, niños, adolescentes y adultos que cursan sus estudios.

No todos tiene dinero para sacar las copias de las tareas dadas por lo docentes, no todos cuentan con un celular o una pc para descargar o enviar los trabajos, por ello en El Pato los directivo de una escuela decidieron acercarse a una radio FM y a través de su aire dictar los temas de las clases, las tareas y mucho mas.

Desde hace unos días, Radio Amistad 90.5 mhz de El Pato volvió al origen de las emisoras argentinas: Ser un servicio. Desde la dirección de la Escuela de Educación Media N° 16 de la localidad de El Pato, en Berazategui se acercaron a la emisora de Lorenzo Andrada para solicitar su colaboración en el dictado de clases, la radio dio el ok y durante todo el día se puede escuchar a los profesores de la EEM 16 entrelazarse con programación.

“Me llamó Héctor Leguizamón directivo de la Escuela pidiéndome un espacio para pasar las clases de los chicos y no lo dudé” contó Andrada, que aclaró “durante todo el día se puede escuchar la voz de los profesores explicándole a sus alumnos las clases y las tareas”.

Según contó el director de la emisora, la idea de que la radio sea la forma en que los chicos estén al día con su educación surgió de los representantes de la EEM 16, ya que “al establecimiento educativo asisten niños que por la situación económica no cuentan con una computadora, un celular o internet y todos pueden poner una radio y escuchar a sus profesores o maestros”. Y remarcó Andrada “ se nos han acercado padres a la emisora para pedirnos los horario de emisión de las clases o no llaman por teléfono para que repitamos las clases. Nos sentimos muy felices de poder ayudar en este momento a la escuela de El Pato y a su comunidad” sentenció.

El Ejército entrega alimentos en Quilmes

El Ejército se encuentra instalado en la localidad de Quilmes donde desde hace ya varios días realizan la entrega de alimentos cocinados y artículos de limpieza en los barrios más carenciados de ese distrito. Los operativos son organizados en conjunto con el municipio como parte de las acciones que se realizan para que se cumpla el aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno nacional para combatir la pandemia de coronavirus.

“Entregamos más de mil raciones de comida en los principales barrios periféricos de Quilmes en un operativo de protección civil enmarcado en la Ley de Defensa Nacional”, aseguraba el domingo el capitán Ezequiel Salinas, del Regimiento de Patricios.

El Ejercito Nacional, con personal del Regimiento de Patricios, Granaderos de a Caballo y de Artillería 1, fue el encargado de distribuir los alimentos aportados por el gobierno municipal y distintas ONG’s y se encuentra instalado en el estadio del Quilmes Atlético Club.

Municipio de Quilmes puso en funcionamiento más de 110 “puntos solidarios”

Desde hace unos días comenzaron a funcionar los “Puntos Solidarios” a lo largo de todo el territorio quilmeño, donde se cocinará y brindará el almuerzo diariamente para los vecinos y vecinas que más lo necesitan. Esta iniciativa, impulsada por el Comité de emergencia conformado por la Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se realiza de forma articulada con organizaciones sociales, la Iglesia y soldados del Ejército Argentino con el objetivo de llegar a cada barrio de la ciudad.

“Estamos trabajando fuertemente en la prevención del contagio, así como también en el cumplimiento de la cuarentena obligatoria y la asistencia social en los barrios más vulnerables”, afirmó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien coordina y comanda el Comité de Emergencia en el distrito.

El Mapa de la Solidaridad está conformado por más de 110 Puntos Solidarios que se han distribuido estratégicamente en todo el distrito, están ubicados según se indica en el diagrama adjunto, para que todas las vecinas y los vecinos de Quilmes que lo necesiten se acerquen. En el caso de las escuelas, estas cocinarán únicamente los días hábiles.

Centros de atención intermedia en la Republica de Los Niños de Gonnet

La República de los Niños de Gonnet, se convirtió en el primer centro de atención intermedia. Serán tres pabellones: uno para niños, otro para mujeres y el último para varones. Los mismos están pensados sólo para atenciones de baja complejidad, ya que la red de mediana y alta complejidad la está organizando la provincia a través de los hospitales que tiene en la región.

“Tenemos la obligación de prepararnos para el escenario más complejo. Por eso estamos articulando una Red de intervención de baja complejidad. Convocamos a instituciones y representantes de otras fuerzas políticas porque lo más importante es la coordinación. Nos tenemos que organizar. No sólo desde la logística, también desde el mensaje que le hacemos llegar a la ciudadanía”, aseguraba el intendente de La Plata Julio Garro.