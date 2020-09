Sobrevivir a la pandemia y a la pobreza: te mostramos el olvidado barrio Los Quinchos

Infosur recorrió la calle del barrio Los Quinchos de Villa Brown en Florencio Varela. Una populosa barriada en el límite con la localidad de Glew, donde abundan las casas precarias y son todas calles de tierras. Tras atravesar un enorme descampado se encuentra un vecindario con habitantes que comenzaron a poblarlo hace más de 30 años. Cada uno la pelea como puede, pero a veces como las historias que narraremos, la necesidad los supera y claman por un Estado que los mire un poco más.

En Los Quinchos no entran las ambulancias, los remises, ni la policía. El barrio está ubicado a unas 10 o 15 cuadras aproximadamente, – son cuadras de campo- del semáforo de ruta 53 y calle 1432. Al fondo pasado la escuela 36, la zona de viviendas, el campo de cultivos.

Allí viven muchas personas, entre ellas Gabriel Sánchez, papá de Pablo que hace unos años por un hecho fortuito quedó discapacitado ( motricidad reducida y convulsiones). Gabriel vive solo con su hijo. Viven en una muy humilde casa de madera en calle 1428 entre 1443 y 1439.

Pablo de 24 años y Gabriel subsisten con una tarjeta alimentaria y una asignación por hijo discapacitado. “Sin esa ayuda no sé cómo haríamos” cuenta el vecino. “El trámite de la pensión quedó parada por la pandemia” cuenta y aclara ” no puedo salir a trabajar por su patología. Pablo no puede quedar solo”.

Vivir para esta familia no es “fácil”.” Es difícil, si no fuera por esa ayuda que nos dieron, no tendríamos nada” remarca el hombre que cada vez que debe salir con su hijo al médico, -hoy por la pandemia pocas ocasiones- debe caminar 15 cuadras hasta la parada de colectivos en la ruta 53 “acá no entra un remis, una ambulancia y tampoco hay buena señal de celular. Estamos olvidados por el Estado. Ni agua tenemos y la luz si se corta Edesur no responde porque dice que no es un barrio”.

Una vivienda digna



La casa de Gabriel está deteriorándose casa vez más. Las maderas fueron perdiendo su fuerza y se fue corriendo para el costado. ” La infraestructuras de mí casa con el transcurso de los años se fue deteriorando y en esta situación con Pablo, no puedo avanzar mucho” cuenta y prosigue ” pude hacer una edificio de material hace un tiempo, pero le falta mucho para terminar y él tenga un lugar mejor para su rehabilitación”.

Al ser consultado sobre si solicitó ayuda en Desarrollo Social recordó Sánchez que ” una vez vinieron de Desarrollo ,una asistente social pero fue por el tema de la curatela de Pablo, pero para ver cómo vivíamos nunca” y aclaró “una vez gestioné para sacar un préstamo para poder terminar la casita y me dijeron que no califico. Solo cuento con una asignación por hijo discapacitado y la tarjeta alimentaria. Con eso vivimos”.

Gabriel necesita ayuda para vivir dignamente con su hijo, también que se acelera el trámite de pensión por discapacidad de Pablo. Agua corriente y calles en condiciones para el ingreso de ambulancias o un remis ya que su caso no es el único en las manzanas del barrio Los Quinchos.

Quienes puedan ayudar pueden acercarse a su casa de calle 1428 entre 1443 y 1439 o comunicarse al 1125-556166.

Otro caso de necesidad



Rosana, una referente del barrio, que acompaño a Infosur en su recorrida por Los Quinchos manifiesta su preocupación por los casos de vecinos que viven en condiciones poco dignas. ” Acá el Estado municipal , provincial y nacional nunca llegó. Somos un barrio olvidado. Tenemos gente que no tiene para comer, que no tiene trabajo y que en esta pandemia llamó para pedir el bolsón de la mercadería y les dijeron : que figuran con un plan o una asignación o que acá no llegan”.

La vecina remarca su pedido de auxilio para el barrio que habita hace 21 años, y en especial a los casos de adultos mayores, personas con enfermedad o discapacitadas.

Por otro lado, cuenta uno de los casos que entre tantos la preocupan. ‘Tengo una mujer en mí cuadra 1426 entre 1443 y 1439 que están sola con sus dos hija con discapacidad. Ella subsiste con un plan social. Si un político viera su casa le debería dar vergüenza. Ella tiene una casillita revestida que los días de lluvia como ayer. Se le moja todo lo poco que tiene. Le llueve adentro como un colador” enumera.

Y sobre el mismo caso Rosana, asegura ” ella tiene la nena de 15 con discapacidad y la otra con asma. Esas condiciones de vida no son dignas”.

Indignada por todo lo que pasa en su barrio, Rosana clama por que “el Estado dejé de estar ciego ante la situación de vulnerabilidad en la que vivimos los habitantes de Los Quinchos”.

“Nunca hubo un Censo, nunca contarles médicos, sanitarios o de vacunación. Tampoco Desarrollo Social vino a ver que estamos sin agua, sin luces en las calles, sin la posibilidad de que entre una ambulancia, un auto para llevarnos en una emergencia o un patrullero” sentencia la mujer y los vecinos que dialogaron con este medio para contar cómo viven en pandemia.