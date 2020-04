¡Sin documentos!

Florencio Varela: casi 500 recién nacidos no se

pudieron anotar desde el inicio de la cuarentena

Todos saben que se llama Toribio, como su abuelo que hasta ahora sólo lo vio por videollamada. Es un bebé que nació hace diez días en el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela y como otros cientos de casos deberá esperar para tener sus documentos porque, como consecuencia de la pandemia, la oficina del registro civil del nosocomio está cerrada ya que no guarda los requisitos mínimos para atender sin exponerse al riego del coronavirus y el del centro varelense, apenas atiende algunas urgencias. Se llama Toribio pero todavía el Estado no lo sabe porque no recibió su documento.

Pero la vida sigue, con papeles y sin ellos. Marcos nació hace 14 días y es del barrio Villa Aurora. Sus tíos están desesperados por conocerlo, es el primer bebé de la familia en mucho tiempo. Tampoco tiene su documentación al día y a sus padres le preocupa.

A decir verdad, son unos 480 recién nacidos que están sin documentación desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio sólo en Florencio Varela, según pudo consignar Infosur de parte de altas fuentes médicas que registran el primer paso del nacimiento de un bebé.

Según señalaron “en el hospital Mi Pueblo se registran unos 20 nacimientos por día” que hasta ahora no pudieron completar su documentación”. “La oficina del registro civil del hospital está cerrada porque no guarda las distancias de prevención”, remarcó la fuente quien sostuvo que la delegación de la calle Mitre en el centro varelense sólo atiende urgencias. “Por urgencia se toma por ejemplo a un bebé que nació y vivió unas pocas horas, ahí se toma la inscripción y la defunción”, señaló.

Aunque para quienes trabajan en este sector la documentación en “fundamental para resguardar el derecho a la identidad de un recién nacido”.

Por su parte, el RENAPER informó que el registro de recién nacidos se hace a través de las maternidades, que remiten a la sede las actas de constatación de parto. Luego, el RENAPER se comunica con los padres para asignarles un turno en el que deberán, entonces sí, asistir personalmente.

“Desde el hospital se toma el teléfono de los padres del recién nacido y se los envía a la delegación del registro civil de Florencio Varela desde donde deben llamarlos para darles un turno, hasta ahora no llamaron a nadie, son unos 480 niños sin anotar”, remarcó.

Para los recién nacidos, tampoco se entrega el Documento Nacional de Identidad, sino que se completa el acta de nacimiento, donde quedan asentados los datos de la niña o niño y de sus padres. La entrega del DNI se hará más adelante.

En San Francisco, Agustina, flamante madre de su segundo hijo, lamentó que a su pequeño bebé, los abuelos, familiares y amigos solo puedan conocerlo por videos y fotos “sin darle un beso o alzarlo”, dijo. Y remarcó que nadie la llamó para realizar el trámite de la documentación. Un tema al que seguramente habrá que prestarle atención.