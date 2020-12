Silvinha Mantovani publica una novela que inspirará a quienes viven relaciones tóxicas

No bajar la guardia: Buenos Aires podría implementar restricciones si aumentan los casos de coronavirus

Up Next

Vive entre Barcelona y Brasil. Desde la ciudad Condal puede aprovechar las promociones de viajes para seguir conociendo mundo y aprender, algo que no podría hacer desde Brasil por el elevado coste de estos viajes. Es también conferencista, donde ayuda mujeres y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

“En el libro cuento cómo los viajes me ayudaron en un proceso tan difícil que es recuperarse como mujer y como persona después de una relación extremadamente dolorosa.Durante la narrativa voy contando historias vividas en cada viaje y también cómo logre a reencontrarme conmigo misma” explica, algo que también ha compartido desde su cuenta de Instagram, @40antesdos40 , con sus más de 163 mil seguidores, quienes la han acompañado a través de su experiencia personal y viajes.

“El día que decidí salir por la puerta del piso que compartía con quien me maltrataba, en realidad comenzó mi vida de nuevo. Por aquel entonces leí Comer, Rezar y Amar, de Liz Gilbert, un libro que me inspiró a crear mi propio camino de autosuperación y decidí crear mi proyecto:Visitar 40 países antes de cumplir los 40 años” comenta Mantovani.

Continue Reading

Advertisement