Siguiendo el ejemplo económico de Suiza

“Si algo ha querido proteger es también su economía para que los habitantes no sufran una crisis agravada. Los intercambios económicos y comerciales han formado parte de su política y, para ello, lo que ha hecho ha sido listado de países y, sobre todo, regiones. De hecho, las cuarentenas también son selectivas dependiendo del perfil de la persona que llega” explican algunos expertos.

Si hay algo que desde el primer momento fomento el país fue blindar la entrada. Todos los viajeros procedentes de países fuera del espacio Schengen pueden no tener posibilidad de cruzar sus fronteras en una búsqueda por intentar frenar la expansión de un virus que, a diferencia del resto de países vecinos, dependía de la zona de procedencia para aspirar a entrar.

Mientras que este país no cobra a sus rentas el IRPF, en otros como Suecia, las condiciones del Impuesto de Sociedades son mucho más interesantes que en el sur del viejo continente, evitando también el impuesto de patrimonio y sucesiones. En la misma línea, Nueva Zelanda ha rebajado considerablemente el impuesto sobre las rentas.

Con 73.250€ euros de media en el pasado año 2019 en PIB per cápita, hablar del nivel de vida de uno de los países más envidiados por su economía es hablar de unos servicios, posibilidades y recursos que en el resto del continente apenas se podrían comparar.

